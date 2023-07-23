Столтенберг анонсировал Совет НАТО — Украина по зерновой сделке, но без Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 113 0

RTBF: Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО — Украина по зерновому коридору

Столтенберг анонсировал Совет НАТО — Украина по зерновой сделке, но без Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Wayne Hutchinson/FLPA

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Генсек альянса оперативно откликнулся на просьбу главы киевского режима Зеленского.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на среду, 26 июля, заседание Совета НАТО-Украина по просьбе Киева. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря альянса Оану Лунгеску.

Уточняется, что целью встречи станут консультации по поводу последних событий и обсуждение транспортировки украинского зерна по Черному морю.

Также известно, что несмотря на «всестороннюю поддержку Украины» Зеленский на переговорах присутствовать не будет, заседание пройдет на уровне послов.

Совет НАТО-Украина был учрежден на саммите военного блока в Вильнюсе 11–12 июля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором сообщил о своей просьбе к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу созвать совет Украина — НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке своего участия в зерновой сделке, поскольку часть договоренностей не выполнялась, включая разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. После этого в Минобороны РФ заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали сопровождать суда с украинским зерном в Черном море и открывать огонь по кораблям ВМФ России.

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