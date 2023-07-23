«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 53 0

Телеведущая Регина Тодоренко из-за работы оставила больных детей дома без своего присмотра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / reginatodorenko; 5-tv.ru

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Люди поддержали поступок телеведущей овациями. Но зачем?

Сложные ситуации преследуют семью телеведущей Регины Тодоренко. Недавно ее старший сын разбил голову на курорте, а у младшего ребенка появился сильный насморк. Скорее всего, мальчик простыл, но состояние его все равно было не из приятных. Звезде пришлось оставить больных детей без материнского присмотра и выйти на работу. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

«Один сын с зашитой головой, второй сын с соплями. Мать года вышла на работу», — сказала телеведущая на видео.

После выданной пламенной речи она попросила своих коллег поаплодировать ей. Они поддержали женщину громкими овациями. О том, кто остался присматривать за детьми, телеведущая не сообщила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко винит себя в госпитализации маленького сына.

Во время отпуска в Турции с ее сыном Мишей произошла неприятная ситуация. Мальчик разбил себе голову. После этого происшествия пострадал не только ребенок, но и мама. Правда, Тодоренко чувствует себя плохо только в ментальном плане.

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«Мать года вышла на работу»: Тодоренко оставила больных детей дома

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