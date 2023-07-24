Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 5 095 0

Бывшая прима Большого театра также рассказала об общении с фанатами. Говорит, что только ради зрителей существует ее творчество. Поэтому готова давать автографы постоянно и безотказно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Заслуженная артистка РФ, бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что никогда не пыталась сбежать от многочисленных почитателей и никогда не отказывала им во внимании. Звезда называет себя очень дружелюбным и приветливым человеком, однако подчеркивает — причина ее благосклонности к фанатам в другом. Откровениями она поделилась в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

«Я просто очень люблю своих и фанатов, и поклонников. Я никогда не убегаю сама, просто бывали моменты, когда я после одного выступления раздавала автографы всем… Мало того, что я опаздываю на поезд или самолет, и меня уже моя команда, просьба с пониманием отнестись, уводила. Но так, чтобы я сказала „нет“ фанатам — такого не было никогда», — сказала балерина.

По словам Анастасии Волочковой, зачастую она сама инициировала общение с публикой. Например, во время городских мероприятий, когда представление происходит на установленной на площади сцене. Обычно, за площадкой находятся палатки, в которых артисты готовятся к шоу. И особо внимательные зрители могут увидеть кумиров до выхода под свет софитов.

«Я вижу, что люди машут мне рукой. И я всегда подбегаю к этим ограждениям и фотографируюсь с теми, кто желает. Я считаю, что это очень по-человечески, потому что ради зрителей и поклонников существует мое творчество», — добавила танцовщица.

На вопрос о сроке годности популярности и мимолетности славы Волочкова ответила незамедлительно. Этого не существует, уверена она, нет на свете бывших балерин. В ее жизни был классический балет, пять лет в стенах Большого театра, а также танцевальные проекты и собственное шоу, отступающие от академических стандартов. Но забвение ее все равно не коснулось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте дружелюбной Анастасии Волочковой и журналиста Алены Жигаловой. Последняя подогрела слухи об алкоголизме балерины очередным выпуском шоу с ее участие. За это в совсем уже недружелюбной форме была послана в клинику лечения зависти.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:14
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым
9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России
8:34
Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео