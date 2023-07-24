«Люди важнее, чем карантин»: как прошла встреча Путина и Лукашенко в Петербурге

Две польские бригады переброшены к границам Союзного государства. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, одна бригада дислоцируется всего в 40 километрах от Бреста, другая чуть дальше — в 100 километрах от Гродно. Активно перебрасывают поляки и боеприпасы, и людей — все ради помощи Киеву, правда, не бесплатной. Что они хотят взамен, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Президенты заходят в Никольский морской собор — красивейший храм в неовизантийском стиле. Он считается главным храмом русских моряков.

Путин и Лукашенко прикладываются к частице мощей святителя Николая, потом — к иконе Божьей Матери «Милующая». На выходе президентов уже ждут: местные жители и туристы и не думали расходиться.

Площадь перед собором — любимое место молодоженов. Самое популярное желание — сделать фото с президентом, или двумя сразу.

«Прям мечта сбылась. Спасибо, спасибо большое, мы за вас молимся», — сказала женщина.

«Всего хорошего», — пожелал российский лидер.

«Владимир Владимирович, еще одну фотографию с Сашей», — говорит жительница.

«Хорошо, давайте», — согласился глава государства.

Президенты, как уточняется, не отказывали никому. Тем более — детям.

«А как же карантин? Как же карантин?» — задался вопросом один из жителей.

«Люди важнее, чем карантин», — ответил Путин.

«Нет у нас карантина! Спасибо большое, здоровья вам!» — пожелала одна из посетительниц площади.

В культурной программе Путина и Лукашенко — Кронштадтский музей военно-морской славы. Совершенно новое пространство, современные конструкции аккуратно вписаны в интерьеры старых артиллерийских арсеналов.

Интерактивные пространства, симуляторы, история флота со времен Древней Руси. А это — ключевой экспонат, в полный рост — первая атомная подводная лодка в Советском союзе, Ленинский комсомол, проект к3.

Чтобы попасть сюда, она проделала путь в две тысячи километров. На последнем этапе ее разрезали на две части, сняли рули и антенны, а потом собрали уже на месте.

Совсем скоро увидеть исполинскую подводную лодку смогут все желающие. Путину пообещали, что ее откроют для публики ко Дню Военно-Морского Флота.

На переговорах в Константиновском дворце — о планах долгосрочных.

«Я тут посмотрел последние данные, в Беларуси ожидается рост экономики — 3,7%. Ну, это прогнозное значение, но, тем не менее, у нас чуть пониже рост, но для нас это тоже хороший показатель», — сказал российский лидер.

В блокноте Лукашенко — тоже цифры, правда, это уже не экономика, а безопасность. С 4 июня, говорит он, потери украинцев составили 26 тысяч человек.

Путин поправляет: уже больше. А ведь на это контрнаступление ВСУ блок НАТО возлагал большие надежды.

«Оно есть, просто оно провалилось», — констатировал Путин.

«Вот я и говорю, провалилось. Результат-то у них, что дальше? Они, это вы точно сказали недавно, они начали подключать Польшу, активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем мы говорили», — ответил Лукашенко.

Лукашенко карту журналистам не показал. По его словам, две польских бригады переброшены к границам Союзного государства.

Одна дислоцируется в 40 километрах от Бреста, другая — в 100 километрах от Гродно. Параллельно натовцы перебрасывают вооружение через аэродром в городе Жешув.

Белорусский лидер говорит: поляки поставляют Киеву наемников. Взамен — уже требуют Западную Украину.

«Под видом принятия в НАТО, чтоб населению зашло, они хотят оттяпать Западную Украину, и присоединить к Польше. Это плата за участие поляков в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации», — заявил Лукашенко.

Еще на Совбезе в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин доложил: в Польше усиливаются исторические «фантомные боли» — настрой ввести контингент на Украину. Варшаву интересуют так называемые «восточные кресы» — территории, некогда входившие в состав Польши: Галиция и Волынь.

Оформить интервенцию хотят в рамках Люблинского треугольника. Это платформа, созданная Литвой, Польшей и Украиной в 2020 году.

Совместная воинская бригада состоит из 4,5 тысячи солдат. И сейчас ее численность планируют значительно увеличить. Впрочем, пока поддержка со стороны Запада оружием и боевиками — успеха Киеву не принесла.

«Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», — подчеркнул российский президент.

«Большие — из-за своей тактики», — согласился лидер Белоруссии.

«Из-за своей глупости», — ответил Путин.

А Союзное государство — под надеждой защитой. На Совбезе Путин четко дал понять: агрессия в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России. И на это будет жесткий ответ. Всеми имеющимися средствами.