В огненном кольце: в Башкирии сотрудников МЧС спасли из горящего леса

В ловушке оказались сотрудники МЧС. В безопасное место их доставили вертолетом.

В нескольких регионах России идет борьба с природными возгораниями. В Башкирии во время тушения чуть не погибли пожарные.

Более 20 сотрудников МЧС попали в огненное кольцо. Им пришлось оставить технику и искать спасения в горах. Там их заметил спасательный вертолет. Люди несколько дней сдерживали огонь, который мог дойти до деревень. Работу осложнял сильный ветер. Сейчас пламя бушует на площади около двух тысяч гектаров.