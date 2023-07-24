«Приняли решение… пора»: блогер Аня Ищук объявила о второй беременности

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Полина Долгова
Полина Долгова 388 0

Блогер Аня Ищук сообщила, что планирует с мужем второго ребенка

«Приняли решение… пора»: блогер Аня Ищук объявила о второй беременности

Фото: Telegram / Аня Ищук / anyaischukkkk

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22-летняя девушка стала мамой в первый раз всего 11 месяцев назад. Почему пара решилась на такой ответственный шаг снова?

Юная тиктокерша Аня Ищук впервые стала мамой всего 11 месяцев назад: у нее с блогером Димасом (настоящее имя Дмитрий Ларионов — Прим. ред.) родился сын. С тех пор 22-летняя звезда не раз говорила, что мечтает снова пережить те же чувства.

А в последнее время слухи о второй беременности стали ходить особенно активно: кто-то заметил знаменитость за разговором с врачом в одном из московских роддомов. Девушка решила не скрывать радостную новость и подтвердила все догадки.

«В мае мы узнали, что абсолютно здоровы, нет никаких рисков, и приняли решение… пора», — рассказала девушка в личном блоге.

По словам блогера, их с мужем не смутил тот факт, что после рождения первого ребенка прошло меньше года. Супруги мечтали, чтобы у малышей была небольшая разница в возрасте.

Прежде Ищук делилась, как во время первой беременности в 19 лет у нее произошел выкидыш. Несмотря на то, что с того рокового дня девушка уже не надеялась на радость материнства, у знаменитости получилось родить здорового мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук рассекретила имя новорожденной дочери.

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