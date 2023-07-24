Созависимость или тип личности? Психолог раскрыл причину одиночества Бузовой

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 129 0

Психолог Инна Мирная рассказала, что мешает разведенной Ольге Бузовой встретить любовь

Созависимость или тип личности? Психолог раскрыл причину одиночества Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость строит успешную карьеру, но вот на личном фронте терпит неудачу за неудачей.

Ольга Бузова является известной телеведущей, актрисой и певицей, она успешно строит карьеру и набирает популярность с каждым годом, но вот в личной жизни теледиве не везет — она неоднократно рассказывала, что хочет успешно выйти замуж и родить ребенка, но вот ей уже 37 лет, а семьи все еще нет.

Психолог Инна Мирная в интервью с изданием «Страсти» разобрала тип личности Ольги Бузовой и назвала главную причину ее одиночества.

По мнению эксперта, Бузова при попытке построить новые отношения сразу попадает в созависимость с партнером. Склонность к этому феномену обычно формируется в детстве — у Ольги достаточно властные и серьезные родители (мать — врач, отец — военный), которые с 13 лет заставляли дочь обеспечивать себя самостоятельно. Такие дети часто лишаются счастливого детства из-за попыток добиться внимания взрослых.

Часто из-за навязчивой идеи поскорее обрести любовь, женщины начинают идеализировать своего партнера, приписывать ему те качества, которых в характере вовсе нет. А следом все просто — разочарование от неоправданных ожиданий и болезненное расставание.

«Игра „должник-кредитор“ отлично ложится на истерический тип личности Бузовой. Это не оскорбление, а научный термин», — объясняет психолог.

Такие женщины-истерики очень часто возводят партнеров на пьедестал, а потом резко сбрасывают оттуда. В каждом действии они видят заботу и любовь, даже тогда, когда их нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова уже забронировала отель для своей свадьбы.

Тема:
Ольга Бузова
24 июл
Минус 19 миллионов: бизнес Бузовой понес огромные убытки
24 июл
Бывшему Ольги Бузовой вынесли очередной приговор
22 июл
Ольга Бузова поспешила забронировать отель для своей свадьбы: «Примеряю платье»
17 июл
«Мы не должны были этого делать»: Денис Дорохов о поцелуе с Ольгой Бузовой
15 июл
Бред сумасшедшего: Бузова отказалась устраивать свадьбу со своим возлюбленным
9 июл
«Будем искать любовь дальше»: Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»
5 июл
«Оля Бузова подсадила на колбасу»: Мария Погребняк рассказала про свою диету
3 июл
«Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы
2 июл
«Лучше не уходить!» — Бузова предостерегла потенциальных партнеров
28 июн
«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой
+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео