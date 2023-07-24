Созависимость или тип личности? Психолог раскрыл причину одиночества Бузовой
Психолог Инна Мирная рассказала, что мешает разведенной Ольге Бузовой встретить любовь
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Знаменитость строит успешную карьеру, но вот на личном фронте терпит неудачу за неудачей.
Ольга Бузова является известной телеведущей, актрисой и певицей, она успешно строит карьеру и набирает популярность с каждым годом, но вот в личной жизни теледиве не везет — она неоднократно рассказывала, что хочет успешно выйти замуж и родить ребенка, но вот ей уже 37 лет, а семьи все еще нет.
Психолог Инна Мирная в интервью с изданием «Страсти» разобрала тип личности Ольги Бузовой и назвала главную причину ее одиночества.
По мнению эксперта, Бузова при попытке построить новые отношения сразу попадает в созависимость с партнером. Склонность к этому феномену обычно формируется в детстве — у Ольги достаточно властные и серьезные родители (мать — врач, отец — военный), которые с 13 лет заставляли дочь обеспечивать себя самостоятельно. Такие дети часто лишаются счастливого детства из-за попыток добиться внимания взрослых.
Часто из-за навязчивой идеи поскорее обрести любовь, женщины начинают идеализировать своего партнера, приписывать ему те качества, которых в характере вовсе нет. А следом все просто — разочарование от неоправданных ожиданий и болезненное расставание.
«Игра „должник-кредитор“ отлично ложится на истерический тип личности Бузовой. Это не оскорбление, а научный термин», — объясняет психолог.
Такие женщины-истерики очень часто возводят партнеров на пьедестал, а потом резко сбрасывают оттуда. В каждом действии они видят заботу и любовь, даже тогда, когда их нет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова уже забронировала отель для своей свадьбы.
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