Ольга Бузова поспешила забронировать отель для своей свадьбы: «Примеряю платье»

По словам влюбленной звезды, она уже представляет, сколько детей родит и каким отцом станет избранник.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, судя по откровениям в соцсетям, собирается замуж, причем вполне конкретно. Она даже выбрала место для будущей свадьбы. В 2016 году звезда реалити-шоу «Дом-2» громко развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, после этого болезненного расставания встречалась с блогером Давидом Манукяном, но и этот роман завершился скандалом. 37-летняя артистка верит, что ее счастье и долгожданное материнство совсем близко. Она признается, что влюблена, но имени избранника пока не раскрывает.

«Я же девочка. Примеряю свадебное платье, как только он напишет мне: „Привет!“ Уже представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Так делаю многие, и парни, кстати, тоже. И не надо отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба, и уже забронировала отель», — написала Бузова в своем блоге.

У звезды есть только один «идеальный бывший» — Тимофей Майоров. С ним теледива периодически видится, поздравляет с праздниками и ставит в пример. Остальным экс-возлюбленным повезло меньше, каждого из своих мужчин она обвиняла в неверности и абьюзе. Говорила об этом публично, однако в детали поклонников не посвящала, ограничиваясь эмоционально-слезными постами про «издевательства», например. В случае с Давой почти прямо указывала на рукоприкладство. Он, в свою очередь, все отрицает.

Досталось в свое время партнерше Манукяна по шоу «Танцы со звездами» Дарье Палей. Молодая танцовщица, замужняя, воспитывающая маленькую дочь, стала объектом жгучей ревности и даже прямых оскорблений. Палей пришлось пережить не только обвинения Бузовой, но и последующую травлю со стороны «ее людей».

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова объяснила, почему уходить от нее опасно.