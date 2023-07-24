Концерт рэп-исполнителя Кишлака отменили в Чебоксарах

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Полина Долгова
Полина Долгова 168 0

Концерт рэп-исполнителя Кишлака отменили в Чебоксарах из-за административного дела о пропаганде наркотиков

Концерт рэп-исполнителя Кишлака отменили в Чебоксарах

Фото: Telegram / kishlak_family / Кишлак

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Глава Лиги безопасного интернета Мизулина уточнила, что творчество музыканта проверяют на наличие пропаганды наркотиков.

Концерт рэп-исполнителя Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко— Прим. ред.), который должен был состояться 23 июля в Чебоксарах, отменили. Об этом написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в личном Telegram-канале.

Со слов исполнителя, он задержан полицией, так как в отношении него было возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков, также его самого проверили на предмет употребления запрещенных веществ. Все подробности уточняются.

Известно, что 22 июля УМВД России по городу Чебоксары обратились к подросткам с требованием воздержаться от посещения мероприятий, которые пропагандируют пагубный образ жизни.

Музыкальный исполнитель является основателем проекта «Автостопом по фазе сна», который был закрыт, просуществовав чуть больше года. После закрытия АПФС юноша сменил свой псевдоним на Кишлак, — таково старое название города откуда певец родом. В 2021 году он переехал жить в Москву и стал работать над новыми проектами. В текстах его песен можно заметить большое количество нецензурной лексики.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД проверит творчество рэпера Kizaru на пропаганду наркотиков.

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