Какие особенности у него есть?
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Разрабатываемый сверхзвуковой гражданский джет получил название «Стриж». Об этом сообщили в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
Там уточнили, что борт не будет иметь остекления. Его создание планируется на 2029 год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по развитию авиаотрасли в России и осмотрел среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет Ту-214.
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