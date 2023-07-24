Уже заслужил? В честь Мити Фомина открывается музей в Москве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Митя Фомин заявил о желании однажды открыть личный музей

Уже заслужил? В честь Мити Фомина открывается музей в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как артист обосновывает такое намерение?

Певец Митя Фомин готовится к юбилею — 17 января 2024-го ему исполнится 50 лет. Об этом сообщает издание dni.ru.

«Я уже начал подготовку к большому концерту имени меня, который состоится 27 января в „Вегас Сити Холл“. Договор с залом уже подписан, идет работа над новой программой, ищу режиссера», — поделился артист.

При этом в шоу примут участие и звездные гости, пообещал он. Грандиозный банкет, добавил знаменитость, намечен на другой день, чтобы не сорвать концерт.

Однако Фомин призвал гостей не утруждать себя покупкой подарков. У него, по собственному признанию, уже все есть, а цветы, например, ему потом жалко выбрасывать.

Для поклонников на концертах знаменитость делает исключение. Собранные открытки, письма и сувениры он бережно собирает и однажды планирует открыть музей с такими экспонатами — и, может быть, даже написать книгу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.

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