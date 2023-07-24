Естественная красота или пластические операции: в чем секрет молодости Климовой

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 424 0

Хирург Любченко назвала процедуры, позволяющие Екатерине Климовой сохранять молодость

Естественная красота или пластические операции: в чем секрет молодости Климовой

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Актрисе и экс-супруге Игоря Петренко в этом году исполнилось 45 лет.

Екатерина Климова является одной из самых популярных и красивых артисток в нашей стране. В этом году она отметила 45 лет, и многие поклонники просто не могут в это поверить, потому что выглядит она невероятно изящно и молодо. Многие подозревают актрису в злоупотреблении пластическими операциями. Издание «Страсти» пообщались с хирургом Анастасии Любченко, чтобы раскрыть секрет молодости Климовой.

Если сравнить ранние фотографии звезды с нынешними, то можно действительно заметить некоторые изменения. Так, эксперт указывает на то, что с годами нос Климовой действительно стал более утонченным. Также изменилась и форма ушей актрисы. Все это может говорить о проведенных операциях — ринопластике и отопластике.

«По моему мнению, других серьезных хирургических вмешательств у актрисы не было. Нет явных следов выполнений пластики век или подтяжки лица, и, к слову, возраст актрисы для проведения круговой подтяжки достаточно молодой», — отметила хирург.

По словам Любченко, секрет Климовой вовсе не в злоупотреблении пластическими операциями, как говорят хейтеры, а напротив, в постоянном уходе за собой при помощи разнообразных процедур. Например, косметологических уходов на основе гиалуроновой кислоты и прочих аппаратных методик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой совет мужчинам дала семилетняя дочь Екатерины Климовой.

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