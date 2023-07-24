Ждите «железную леди»: Екатерина Стриженова оказалась под капельницей
Телеведущая Стриженова сообщила о том, что ей ставят капельницы из-за анемии
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
У телеведущей обнаружили сильный дефицит гемоглобина.
Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила поклонникам в соцсетях, что ей понадобилась медицинская помощь из-за симптомов анемии.
После того, как знаменитость сдала анализы, выяснилось, что у нее сильный дефицит железа и гемоглобина в организме, поэтому ей прописали целый курс капельниц.
«Капаю железо — ждите «железную леди», — пошутила телеведущая.
Ее оптимизм поддерживают друзья и поклонники. Они пишут ей поддерживающие комментарии и желают здоровья.
К слову, 55-летняя Стриженова, несмотря на сильную загруженность и плотный рабочий график, выглядит гораздо моложе своего возраста. Знаменитость работает в театре и успевает вести программы на телевидении.
Недавно в жизни дивы произошло многозначительное событие, которое заставило ее сильно понервничать. Женщина выдала замуж свою младшую дочь Александру. Выпускница МГУ связала свою жизнь с Антоном Чурековым. Они познакомились еще в школе, поэтому родители невесты были давно и близко знакомы с женихом. Возможно, состояние Стриженовой обострилось на фоне свадьбы дочери.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Екатерины Стриженовой показала фото со свадьбы.
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