Ждите «железную леди»: Екатерина Стриженова оказалась под капельницей

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Полина Долгова
Полина Долгова 110 0

Телеведущая Стриженова сообщила о том, что ей ставят капельницы из-за анемии

Ждите «железную леди»: Екатерина Стриженова оказалась под капельницей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У телеведущей обнаружили сильный дефицит гемоглобина.

Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила поклонникам в соцсетях, что ей понадобилась медицинская помощь из-за симптомов анемии.

После того, как знаменитость сдала анализы, выяснилось, что у нее сильный дефицит железа и гемоглобина в организме, поэтому ей прописали целый курс капельниц.

«Капаю железо — ждите «железную леди», — пошутила телеведущая.

Ее оптимизм поддерживают друзья и поклонники. Они пишут ей поддерживающие комментарии и желают здоровья.

К слову, 55-летняя Стриженова, несмотря на сильную загруженность и плотный рабочий график, выглядит гораздо моложе своего возраста. Знаменитость работает в театре и успевает вести программы на телевидении.

Недавно в жизни дивы произошло многозначительное событие, которое заставило ее сильно понервничать. Женщина выдала замуж свою младшую дочь Александру. Выпускница МГУ связала свою жизнь с Антоном Чурековым. Они познакомились еще в школе, поэтому родители невесты были давно и близко знакомы с женихом. Возможно, состояние Стриженовой обострилось на фоне свадьбы дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Екатерины Стриженовой показала фото со свадьбы.

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