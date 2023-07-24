Полиция задержала жителя Красноярска, пытавшегося разгромить мечеть
По факту произошедшего правоохранители начали проверку.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю; 5-tv.ru
Неадекватный мужчина попытался разгромить Соборную мечеть в Советском районе Красноярска. Об этом сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов.
Он уточнил, что атака на объект, в результате которой были выбиты стекла, произошла в понедельник, 24 июля. Буйный 27-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции и передан бригаде скорой помощи. Уточняется, что ранее он был судим за грабеж.
По факту произошедшего правоохранители начали проверку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве своего друга на юге Москвы подросток познакомился с ним в церкви.
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