Лихачи на двух колесах: кто будет платить за аварию с самокатчиком

За последний год количество обращений к юристам по делам о ДТП с участием самокатов выросло в несколько раз.

Пешеходы негодуют: самокатчики захватили большое количество пространства на тротуарах. И в то время, пока одни ездят аккуратно и следуют правилам дорожного движения, то другие мешают потоку и сбивают всех без разбора. Несмотря на то, что самокаты удобны для быстрых передвижений по городу, они мешают потоку мегаполиса. Как же быть с таким феноменом как индивидуальные средства мобильности?

Специалисты юридического сервиса Destra Legal в пресс-релизе объяснили, кто будет платить в аварии с электросамокатом и во сколько это обойдется. Статья есть в распоряжении 5-tv.ru.

За последний год количество обращений к юристам по делам о ДТП с участием самокатов выросло в несколько раз. Зачастую люди жалуются на то, что самокатчики либо не справились с управлением и задели пешехода или же врезались в стоящее транспортное средство.

Но происшествий на электросамокатах гораздо больше, чем показывает статистика, так как не все ушибы, падения и столкновения регистрируются и поддаются огласке.

Частый вариант событий — потерпевший обращается к компании шеринга за компенсацией, тот перенаправляет на причинителя урона. В свою очередь, последний желает понять — нужно ему платить или нет, поэтому идет к юристам.

С чем связаны столкновения?

Из-за маленького количества специальных велодорожек, самокатеры ездят по тротуарам с пешеходами. В потоке столпотворения избежать столкновений не всегда получается. Некоторые при достаточно высокой скорости (до 25 км/ч) не справляются с управлением и теряют контроль.

Кто платит пострадавшему в аварии с участием самоката?

Общее правило: ущерб возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины. Но если средство передвижения брали в аренду, то ответственность возлагается и на самого причинителя травм. Если авария произошла из-за дефекта транспорта, то отвечает компания-шеринг. В спорных ситуациях также ответственность возлагается на организацию.

В этом случае, компании нужно собрать информацию о том, кто брал самокат на прокат, чтобы снять с себя все риски. Если у организации нет достаточной информации для распознавания потребителя, то она будет нести предпринимательский риск. Но суд может заставить платить за лечение и фирму, если «злодея» за рулем найти не получится.

Причинитель увечий должен возместить:

утраченный потерпевшим заработок или иной доход, который он имел, либо мог иметь,

расходы на лечение,

питание,

лекарства,

протезирование,

санаторно-курортное лечение,

приобретение специальных транспортных средств,

курсы подготовки к другой профессии и прочее.

Если повреждено имущество, то ездок возмещает стоимость ремонта или компенсирует полную цену имущества.

Сколько будет стоить «неудачная поездка»?

Все зависит от конкретного инцидента. Но практика показывает, что суммы могут варьироваться от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов. И теперь решайте, стоит ли поездка за шесть рублей в минуту такого исхода.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ГИБДД назвали условие для езды вдвоем на одном электросамокате.