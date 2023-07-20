В ГИБДД назвали условие для езды вдвоем на одном электросамокате

При этом видов средств индивидуальной мобильности, которые могут перевозить нескольких людей, нет.

Правила разрешают ездить на самокатах вдвоем, но с учетом конструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД Виктора Стельмаха.

По его словам, он не знает видов средств индивидуальной мобильности, которые могут перевозить нескольких людей.

«У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности (СИМ) есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — сказал Стельмах.

Также он добавил, что такой случай будет учтен в очередном пакете изменений ПДД. Однако о том, как это будет отражено в правилах, пока не сообщается.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев выступил с предложением ввести штрафы в размере одной тысячи рублей за езду на самокате вдвоем. Мэр Москвы Сергей Собянин уже объяснял, что запрещать электросамокаты в городе не станут, но введут новый способ регулирования скоростного режима, чтобы избежать происшествий и трагедий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как за езду вдвоем на электросамокате могут ввести штрафы.