Лолита раскрыла секрет успешного выступления

По словам народной любимицы, без этой вещи концерт однозначно пойдет не по плану.

Лолита Милявская раскрыла секрет успешного выступления в в ходе интервью в рамках VK Fest 2023 в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По ее словам, совершенно неважно, сколько песен артист будет исполнять на сцене — одну, двадцать или весь сольный концерт — самое главное — это нервничать.

Артистка призналась, что если не переживать из-за того, как пройдет выступление, то может пойти что-то совершенно не по плану, есть огромный риск с треском провалиться и уйти без аплодисментов. Поэтому она много лет нервничает перед концертами и молится, чтобы все прошло как можно более успешно.

«Выступления ничем не отличаются, так же нервничаешь, хоть на одну песню, хоть на двадцать, хоть на сольник. Если не нервничаешь перед выступлением, значит, что-то не так. Значит, во-первых, не пойдет, просто не пойдет, и ты можешь уйти под стук собственных копыт. Поэтому я нервничаю всегда и молюсь», — резюмировала певица.

Ранее 5-tv.ru пообщался с Лолитой и спросил, как прошел ее первый День знаний.