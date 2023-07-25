🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июля, благоприятный день для новых проектов или продолжения старых дел. Дружеские и деловые контакты будут укрепляться. В этот день будет полезно посвятить время любимому делу, даже давно заброшенному.

♈ Овны

У всех нас есть свои границы — представление о том, что приемлемо, а что нет. Как ни странно, нашим границам больше всего бросают вызов те, кого мы впускаем в наш священный круг. Овны, если вам уже давно пора расставить приоритеты, то сделайте это прямо сейчас.

Космический совет: изучите свои потребности и установите границы, которые позволят их уважать.

♉ Тельцы

Если вы начали слушать других, на что вы способны или какой должна быть ваша жизнь, то пришло время внимательно посмотреть в зеркало и вспомнить, чего вы хотите. Пришло время разрушить барьеры и шагнуть в неизвестность, Тельцы. Причем с отважным и открытым сердцем.

Космический совет: освободитесь от цепей, что держат вас на одном месте.

♊ Близнецы

Знайте, что вам сейчас не нужна помощь третьей стороны, чтобы найти свой истинный путь. Просто обратите внимание на указания, которые приходят к вам из неожиданных источников. О, и еще кое-что! Ведите журнал сновидений. Вы обнаружите, что ваша интуиция также усиливается в это время, Близнецы.

Космический совет: начните воспринимать свою сверхчувствительность как дар.

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♋ Раки

Бывают дни, когда нам кажется, что мы пережили всю боль, сбросили багаж прошлого. А потом бывают дни, когда все возвращается обратно. Именно с таким могут сейчас сталкиваться некоторые Раки. Не погружайтесь в раздумья, гоните прочь навязчивые мысли!

Космический совет: избавьтесь от навязчивых мыслей — они только воруют ваше время.

♌ Львы

Все имеет смысл, Львы. Даже то, почему ни с кем в прошлом ничего не получалось, почему приходилось выдерживать одно испытание огнем за другим. Новая глава вашей жизни позволит вам освободиться из оков прошлого, осталось лишь перевернуть страницу.

Космический совет: не позволяйте прошлому управлять вашим будущим. Пришло время поставить жирную точку.

♍ Девы

Сегодня Вселенная просит вас преодолеть все страхи и исследовать бесконечные возможности того, что вы можете создать. Божественные силы работают с вами и через вас, помогая вам шагнуть в новую реальность, которую вы там долго визуализировали. Когда дело доходит до любви и романтики, рискуйте, Девы.

Космический совет: не сомневайтесь в своих способностях — продолжайте решительно идти к своей цели.

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♎ Весы

В нашей жизни бывают моменты, когда нам кажется, что мы плывем против течения. Как будто наши мечты и желания растворяются в черной дыре, оставляя наедине с пустотой внутри. Но это уже уходит в прошлое, Весы. Сейчас перед вами открывается много возможностей, даже если они выглядят немного иначе, чем вы их когда-то представляли.

Космический совет: перед вами открываются новые возможности.

♏ Скорпионы

Сегодня Вселенная советует вам проявить терпение в межличностных отношениях. У каждого есть свои триггеры, с которыми приходится иметь дело, Скорпионы. Поэтому попробуйте понять, что тревожит близкого вам человека, а не подливайте масло в огонь.

Космический совет: терпение — ваше главное слово сегодня.

♐ Стрельцы

Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы смотреть своим демонам в глаза и отстаивать то, во что вы верите. Ваша непоколебимая вера в себя и божественные силы позволит выйти победителем из неприятной ситуации, Стрельцы.

Космический совет: вера в себя поможет вам обрести внутреннюю свободу.

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♑ Козероги

Что вам мешает реализовать свой потенциал сейчас? Не нужно винить в этом обстоятельства, какие-либо препятствия, неподходящее время или что-нибудь еще. Запомните, Козероги, помехой являемся мы сами — наши страхи, отсутствие инициативы. Возможности для самореализации есть у каждого человека — начните пользоваться ими уже сейчас!

Космический совет: избавьтесь от привычек, которые сдерживают ваш потенциал.

♒ Водолеи

Примите все вызовы судьбы как неотъемлемую часть вашего обучения, чтобы в дальнейшем стать мудрее. Помните, Водолеи, что любая ситуация сама по себе нейтральна, позитивную или негативную окраску мы придаем ей сами

Космический совет: научитесь трезво оценивать ситуации.

♊ Рыбы

У вас есть все возможности изменить реальность вокруг себя, вырвав сорняки из сада, любезно попрощавшись с тем, что больше не соответствует порядку. Так что же мешает приступить к этому прямо сейчас?

Космический совет: даже самые маленькие шаги способны улучшить жизнь. Главное правило — начать действовать.

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