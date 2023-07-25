🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 401 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: удачное время для построения планов, инвестирования денег, завязывания деловых или дружеских отношений.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июля, благоприятный день для новых проектов или продолжения старых дел. Дружеские и деловые контакты будут укрепляться. В этот день будет полезно посвятить время любимому делу, даже давно заброшенному.

Овны

У всех нас есть свои границы — представление о том, что приемлемо, а что нет. Как ни странно, нашим границам больше всего бросают вызов те, кого мы впускаем в наш священный круг. Овны, если вам уже давно пора расставить приоритеты, то сделайте это прямо сейчас.

Космический совет: изучите свои потребности и установите границы, которые позволят их уважать.

Тельцы

Если вы начали слушать других, на что вы способны или какой должна быть ваша жизнь, то пришло время внимательно посмотреть в зеркало и вспомнить, чего вы хотите. Пришло время разрушить барьеры и шагнуть в неизвестность, Тельцы. Причем с отважным и открытым сердцем.

Космический совет: освободитесь от цепей, что держат вас на одном месте.

Близнецы

Знайте, что вам сейчас не нужна помощь третьей стороны, чтобы найти свой истинный путь. Просто обратите внимание на указания, которые приходят к вам из неожиданных источников. О, и еще кое-что! Ведите журнал сновидений. Вы обнаружите, что ваша интуиция также усиливается в это время, Близнецы.

Космический совет: начните воспринимать свою сверхчувствительность как дар.

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Раки

Бывают дни, когда нам кажется, что мы пережили всю боль, сбросили багаж прошлого. А потом бывают дни, когда все возвращается обратно. Именно с таким могут сейчас сталкиваться некоторые Раки. Не погружайтесь в раздумья, гоните прочь навязчивые мысли!

Космический совет: избавьтесь от навязчивых мыслей — они только воруют ваше время.

Львы

Все имеет смысл, Львы. Даже то, почему ни с кем в прошлом ничего не получалось, почему приходилось выдерживать одно испытание огнем за другим. Новая глава вашей жизни позволит вам освободиться из оков прошлого, осталось лишь перевернуть страницу.

Космический совет: не позволяйте прошлому управлять вашим будущим. Пришло время поставить жирную точку.

Девы

Сегодня Вселенная просит вас преодолеть все страхи и исследовать бесконечные возможности того, что вы можете создать. Божественные силы работают с вами и через вас, помогая вам шагнуть в новую реальность, которую вы там долго визуализировали. Когда дело доходит до любви и романтики, рискуйте, Девы.

Космический совет: не сомневайтесь в своих способностях — продолжайте решительно идти к своей цели.

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Весы

В нашей жизни бывают моменты, когда нам кажется, что мы плывем против течения. Как будто наши мечты и желания растворяются в черной дыре, оставляя наедине с пустотой внутри. Но это уже уходит в прошлое, Весы. Сейчас перед вами открывается много возможностей, даже если они выглядят немного иначе, чем вы их когда-то представляли.

Космический совет: перед вами открываются новые возможности.

Скорпионы

Сегодня Вселенная советует вам проявить терпение в межличностных отношениях. У каждого есть свои триггеры, с которыми приходится иметь дело, Скорпионы. Поэтому попробуйте понять, что тревожит близкого вам человека, а не подливайте масло в огонь.

Космический совет: терпение — ваше главное слово сегодня.

Стрельцы

Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы смотреть своим демонам в глаза и отстаивать то, во что вы верите. Ваша непоколебимая вера в себя и божественные силы позволит выйти победителем из неприятной ситуации, Стрельцы.

Космический совет: вера в себя поможет вам обрести внутреннюю свободу.

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Козероги

Что вам мешает реализовать свой потенциал сейчас? Не нужно винить в этом обстоятельства, какие-либо препятствия, неподходящее время или что-нибудь еще. Запомните, Козероги, помехой являемся мы сами — наши страхи, отсутствие инициативы. Возможности для самореализации есть у каждого человека — начните пользоваться ими уже сейчас!

Космический совет: избавьтесь от привычек, которые сдерживают ваш потенциал.

Водолеи

Примите все вызовы судьбы как неотъемлемую часть вашего обучения, чтобы в дальнейшем стать мудрее. Помните, Водолеи, что любая ситуация сама по себе нейтральна, позитивную или негативную окраску мы придаем ей сами

Космический совет: научитесь трезво оценивать ситуации.

Рыбы

У вас есть все возможности изменить реальность вокруг себя, вырвав сорняки из сада, любезно попрощавшись с тем, что больше не соответствует порядку. Так что же мешает приступить к этому прямо сейчас?

Космический совет: даже самые маленькие шаги способны улучшить жизнь. Главное правило — начать действовать.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое вы мороженое по знаку зодиака.

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