В центре Москвы водитель легковушки сбил пешехода, снес столб и врезался в стену
| Происшествия 65 0
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода, после чего снес столб и влетел в стену здания. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Оперативно».
ДТП произошло на Каланчевской улице в районе дома 29 стр. 2 По данным 5-tv.ru, пострадала девушка, она получила закрытую черепно-мозговую травму.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом.
Читайте также
+15° 754 мм рт. ст.
88%
88%
90.49
0.11 100.36
-0.30
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?