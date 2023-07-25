Зверское убийство: в Москве мужчину зарезали в квартире, а после выбросили из окна

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 534 0

В Москве мужчину зарезали в квартире и выбросили из окна

Фото, видео: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Хладнокровное убийство мужчины произошло на востоке Москвы. Ему нанесли несколько ножевых ударов, а после выбросили из окна квартиры. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Убийство произошло на улице Сталеваров. По предварительным данным 5-tv.ru, преступление было совершено в квартире, после чего преступник выбросил тело из окна.

По данным прокуратуры Москвы, убитый распивал спиртные напитки со своим знакомым в день трагедии. Погибшего обнаружили на улице около жилого дома, а второго в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают следователи и криминалистыНа месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины с привязанной к ноге гирей обнаружили в водохранилище в Мытищах.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

4:31
С одного залпа: как тульские десантники из «Градов» уничтожают позиции ВСУ
4:18
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, погиб один человек
4:00
Прокл Плакальщик: почему 25 июля полезно умываться росой
3:57
Эксперты МАГАТЭ нашли близ ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины
3:39
«Форсаж» по-уральски: как закончилась погоня со стрельбой за водителем Porsche
3:25
Ирина Дубцова затаила обиду на Тимати: «Мелодию написала я»

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
Адвокат Славы объяснила скандал певицы с хирургом Хайдаровым: «Не должно быть так»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео