Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

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Глава государства поблагодарил их за самоотдачу и верность своей работе.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Профессиональный праздник отмечают российские следователи — от их работы тоже зависят человеческие жизни и безопасность страны. Сотрудников и ветеранов поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Работать следователем, значит, быть на стороне закона и справедливости. Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки. И в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально. Порой и с риском для жизни», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что именно так сейчас работают сотрудники следствия в новых регионах страны.

«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками», — добавил Путин.

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