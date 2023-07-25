Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

Профессиональный праздник отмечают российские следователи — от их работы тоже зависят человеческие жизни и безопасность страны. Сотрудников и ветеранов поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Работать следователем, значит, быть на стороне закона и справедливости. Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки. И в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально. Порой и с риском для жизни», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что именно так сейчас работают сотрудники следствия в новых регионах страны.

«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками», — добавил Путин.