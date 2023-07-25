«Мне больно, грустно, одиноко»: Асмус рассказала о сложных отношениях с матерью

Актриса уже давно и сама мама, но она по-прежнему сильно нуждается в общении с родительницей и ее поддержке.

Актриса Кристина Асмус еще несколько лет назад призналась, что отношения с матерью у нее натянутые. Удалось ли ей наладить контакт с самым близким человеком? Об этом она откровенно рассказала на шоу «Разговоры» на YouTube-канале.

«Мама — главный человек в моей жизни. Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко. Мне мама нужна, она такая важная. Этот перфекционизм, когда мамочка сидит в спинном мозге или на плечике и каждый раз говорит: «Кристина, у тебя не получится, ты не сделаешь», — призналась знаменитость.

Она добавила, что стремление к идеалу у нее сформировалось из-за отношения мамы. Родительница всегда требовала все выполнять без какой-либо ошибки. Сейчас же Асмус расплачивается за такое воспитание. Ведь стремление к идеалу во всем отнимает много сил и энергии, заставляет постоянно находиться в стрессе.

При этом Асмус отметила, что взаимоотношения с мамой никак не связаны с общением ее дочери с бабушкой. Наследница актрисы Анастасия с удовольствием поддерживает с ней связь.

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