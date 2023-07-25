В Закарпатской области Украины обрушился стратегический мост, есть пострадавшие

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 72 0

Дорога от него ведет к границам с четырьмя странами ЕС. Сам мост проложен через реку Тересва. Что произошло?

В Закарпатской области Украины обрушился стратегический мост, есть пострадавшие

Фото: Becker & Bredel / ТАСС

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В Закарпатской области Украины обрушился мост, проложенный через реку Тересва. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел накануне вечером. Уточняется, что обвалился один пролет конструкции. Вместе с ней две машины — грузовик и легковушка. По последним данным, пострадали пять человек, среди них двое детей.

Сообщается, что этот мост является стратегическим важным объектом с точки зрения логистики, поскольку дорога от него ведет к границам с четырьмя странами Евросоюза.

Мост был построен в 1957 году. С того времени капитальный ремонт ни разу не производился. В 2018 году его признали аварийным. Как отмечает издание, машинам весом более семи тонн было запрещено по нему передвигаться. А в момент обрушения моста допустимый вес был превышен в несколько раз. — упавший грузовик перевозил песок весом более 45 тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге в Ленинградской области.

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