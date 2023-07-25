Во власти огня: греческий остров Родос превращается в безжизненную пустыню

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Греческий остров Родос превращается в безжизненную пустыню из-за лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Socrates Baltagiannis; 5-tv.ru

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Некогда курортная зона стала местом стихийного бедствия. Местные жители остались без домов, а фермеры без урожая.

Из-за пожаров греческий остров Родос превращается в безжизненную пустыню. За семь дней огонь уничтожил сотни гектаров лесов и пастбищ. Тысячи жителей остались без имущества и домов. Фермеры лишились урожая. Нет больше полей с оливами, апельсинами и виноградниками.

Пострадала и курортная зона. Несколько отелей сгорели полностью. Из опасных районов острова эвакуировали уже 30 тысяч человек. Еще более 2,5 тысячи туристов вывезли из северо-восточных районов Корфу. Те, кто остался, жалуются на постоянные перебои со связью, светом и водой.

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