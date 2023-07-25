Бой с полигонами: в России будут по-новому сражаться со свалками

Средства будут поступать из штрафов, которые взимают с компаний и физических лиц за нанесенный природе ущерб.

Российские регионы обяжут ликвидировать несанкционированные свалки и заброшенные объекты, на которых скопились опасные отходы. Как сообщают «Известия», соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Муниципалитеты и раньше этим занимались, однако лишь на добровольной основе. Теперь же уничтожать свалки и опасные захоронения их обяжут. Средства на ликвидацию будут поступать из штрафов, которые взимают с компаний и физических лиц за нанесенный природе ущерб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа окончательно попрощалась с пластиковой посудой. В ЕС вступил в силу закон, запрещающий использование одноразовых стаканов, тарелок и пакетов — трубочки для напитков, гигиенические палочки, посуда, столовые приборы, упаковка и многое другое теперь вне закона. В гонку по спасению планеты от загрязнения готова включиться и Россия.