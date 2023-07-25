«Начало конца»: браку актрисы Шпицы вынесли неутешительный вердикт

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

Психолог Джулия Лу: актриса Шпица может развестись к 2025 году

«Начало конца»: браку актрисы Шпицы вынесли неутешительный вердикт

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Какие неурядицы ожидают знаменитость в личной жизни?

Нынешний брак актрисы Екатерины Шпицы имеет смутные перспективы. Об этом заявила парапсихолог Джулия Лу в беседе с изданием dni.ru.

Впервые звезда вышла замуж за каскадера Константина Адаева, родив от него сына Германа. Однако вскоре влюбленные расстались, решив поддерживать теплые отношения.

Затем в течение продолжительного времени знаменитость предпочитала не афишировать личную жизнь. Это было до тех пор, пока в жизни артистки не появился фотограф Руслан Панов, с которым она сыграла свадьбу в 2020-м.

Пара периодически публикует в социальных сетях снимки, наполненные идиллией. Однако Лу убеждена, что между ними не все так радужно.

«У Екатерины с супругом сейчас достаточно сложные отношения. И это можно назвать началом конца. Пару может ждать расставание в 2025 году», — говорит специалист.

Парапсихолог также решила сделать прогноз по дальнейшей карьере Шпицы. По ее мнению, пик востребованности у артистки настанет через два-три года.

Данный период продлится в течение пяти лет. Главное для этого условие — преодоление сложностей по жизни, заключила Лу.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог раскрыл причину одиночества Ольги Бузовой.

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