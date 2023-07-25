Тема с исчезновением закрыта: в КНР назначен новый министр иностранных дел

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 263 0

В Китае объявили об отставке главы МИД, не появлявшегося на публике месяц

Тема с исчезновением закрыта: в КНР назначен новый министр иностранных дел

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Что все-таки произошло в МИД Китая? И где Цинь Ган?

Парламент КНР сообщил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

До этого стали ходить странные сообщения об исчезновении министра иностранных дел КНР. Особенно подозрительным показалось то, что Цинь Ган не появился на ежегодной встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившей в Джакарте 11–15 июля.

В МИД Китая объяснили это «состоянием здоровья» своего руководителя. Еще тогда вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Более того, на днях в МИД КНР вообще заявили, что не располагают никакими данными о местонахождении Цинь Гана.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД Китая прокомментировал ситуацию с «исчезновением» главы ведомства.

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