«Хабиб великолепный»: Трамп оценил выступление Нурмагомедова в UFC

Экс-президент США задался вопросом, вернется ли Хабиб?

Экс-президент США Дональд Трамп оценил выступления экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в прям эфире на YouTube.

«Я думаю, что Хабиб был великолепен. Похоже, что он, вероятно, не вернется. Прошлой ночью я спрашивал Дэйну Уайта: где Хабиб? ты собираешься заставить его вернуться?» — сказал Трамп.

До этого Нурмагомедов объявил, что покинул индустрию смешанных единоборств (ММА). В социальной сети он попрощался со своей командой, обратившись к коллегам. Свое желание закончить бои после смерти отца Хабиб объяснил обещанием, которое дал матери.

В смешанных единоборствах на счету Нурмагомедова 29 побед, поражений нет. После этого боец стал тренировать своих подопечных, а также выкупил одну из лиг смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Хабиб Нурмагомедов окончательно ушел из ММА.