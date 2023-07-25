Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево
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Борт летел из Сочи.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsy
Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его данным, причиной мог стать отказ одного из двигателей. В настоящее время борт, на котором были 150 человек, успешно приземлился.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области. В результате был пострадавший.
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