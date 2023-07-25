Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 260 0

Борт летел из Сочи.

Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsy

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Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, причиной мог стать отказ одного из двигателей. В настоящее время борт, на котором были 150 человек, успешно приземлился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области. В результате был пострадавший.

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