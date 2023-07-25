МВФ повысил прогноз роста ВВП для России на текущий год

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году до 1,5%

МВФ повысил прогноз роста ВВП для России на текущий год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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При этом следующий год пока ожидается без изменений.

Международный валютный фонд улучшил апрельский прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта, до 1,5%. Об этом говорится в новом докладе.

«Прогноз по России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодии», — говорится в сообщении.

Также в докладе заявлено, что прогноз на следующий год оставлен без изменения — 1,3%.

До этого стало известно, что к сегодняшнему дню дефицит федерального расчета по итогам года примерно соответствует ранее запланированному уровню и составит 2–2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минфине раскрыли ситуацию с бюджетом России в 2023 году.

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