Российские военные сбили украинский Ми-24 в Запорожской области

Российские военные сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запрожской области. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области был сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что всего за прошедшие сутки было перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные освободили населенный пункт Сергеевка.