Свои же потопили: в Турции украинцы добились отмены концерта Ани Лорак

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Из-за давления украинской диаспоры в Турции отменили концерт Ани Лорак

Свои же потопили: в Турции украинцы добились отмены концерта Ани Лорак

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Артистка, несмотря на осуждения и критику, продолжает заниматься любимым делом. Но периодически ей вставляют палки в колеса.

Концерт певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек. — Прим. ред.) в Турции, назначенный на 29 июля, отменили. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин на своей странице в социальной сети. Причин он скрывать не стал.

Воронин пояснил, что отменить выступление попросила украинская диаспора. А на окончательное решение повлияло отношение артистки к специальной военной операцией по защите Донбасса. Мол, она до сих пор не раскритиковала действия российских властей. Воронин также добавил, в случае, если бы выступление певицы состоялось, появилась бы вероятность «репутационных последствий с учетом социального резонанса украинской общины».

К слову, Лорак с начала спецоперации молча перестала давать концерты в России, за что и поплатилась. Не дождавшиеся из ее уст критики в адрес РФ сначала певицу внесли в список нежелательных персон на Украине, потом в родных Черновцах добились демонтажа ее именной звезды. Также стало известно о том, что украинские власти лишили ее квартиры в Киеве, которая оценивается в полтора миллиона долларов.

Также под откос пошла карьера певицы. Осенью 2022 года у Лорак намечался тур из восьми концертов по Германии и Чехии. В Гамбурге и Праге билеты стоили от 55 до 149 евро, и продано было уже по 30%-50% залов, как организаторов атаковали украинцы с требованием отменить мероприятия. В итоге европейский тур сорвался, а Лорак потеряла деньги.

Весной этого года певица планировала концертный тур по России. Однако выступления по инициативе общественности и администрации российских городов стали отменять. Певицу даже потребовали признать иноагентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выступление певицы Елки в Пскове отменили.

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