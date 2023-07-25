Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибудет в Петербург на саммит «Россия — Африка»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 34 0

В состав делегации также войдут глава МИД и посол республики в России.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибудет в Петербург на саммит «Россия — Африка»

Фото: www.globallookpress.com / Fikile Marakalla/GCIS

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибудет 26 июля в Петербург на саммит «Россия — Африка». Это подтвердили ТАСС в посольстве республики.

Известно, что в состав делегации также войдут глава МИД Наледи Пандор и посол республики в России Мзувукиле Джефф Макетуку.

В дипредставительстве добавили, что из-за плотного графика Рамапоса не сможет посетить Главный военныо-морской парад РФ в Северной столице, который пройдет 30 июля.

Саммит Россия — Африка стартует на берегах Невы 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начнутся уже накануне. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. А всего на данный момент подтвердили участие представители 49 африканских стран из 54-х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Запад пытался помешать проведению саммита.

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