Накануне украинские боевики несколько часов утюжили столицу региона.

ВСУ, тем временем, не собираются отказываться от своих террористических методов и снова атакуют гражданские объекты. Сегодня украинская артиллерия обрушила на Донецк десятки снарядов. Под огнем оказались жилые многоэтажки, вспыхнула крыша спорткомплекса.

Немного спасло ситуацию только то, что у ВСУ очевидно проблема с боеприпасами — некоторые найдены неразорвавшимися. Александр Сафиулин работал на месте.

Ему осталось только ирония. Виктор Владимирович с одним маленьким веником в руках вышел на борьбу с последствиями обстрелов. Его машина вся в дырах от осколков. Во двор и в дом за полчаса прилетело семь снарядов 155-го калибра.

Как рассказали местные жители, все попали в дом, один находился на последнем этаже, увезли, работают оперативники, жители продолжают наводить порядок.

Тот самый неразорвавшийся снаряд пробил крышу и застрял на чердаке. Надежда Алексеевна живет на десятом этаже. До заряда — считанные метры.

«Я как раз на кухне (была. — Прим.ред.) убежала, потом второй раз тут села. Стенка, а меня аж подбросило, думаю, надо уходить. Мне женщина с девятого говорит, приходи, хоть вдвоем будем. Раз пятнадцать, наверное, было, вообще все ходуном ходило», — говорит местная жительница.

Обстрел Киевского и Ворошиловского районов ВСУ начали сразу после полудня. По жилым кварталам били несколько часов. Один из снарядов попал в частный дом. Здание долго тушили.

В этом дворе тоже разбираются с последствиями. Молотками гремит весь дом. Постоянно сыпется стекло.

Ольга граблями убирает осколки из клумбы. У нее двое детей, отец, все были дома.

«Я была в магазине, дети были с моим папой, прилетело, все выбежали в коридор», — рассказывает женщина.

Накрыло в этот раз и ближайшее депо. Пострадали 12 троллейбусов. Это излюбленная тактика ВСУ — несколько часов накрывать жилые районы тяжелыми снарядами. Без цели и смысла. К счастью, сегодня обошлось без погибших. Ранены как минимум три человека. Последствия продолжают устранять.