Россия повысила пошлины на импортное вино
Спрос полностью могут компенсировать отечественные производители и импорт из дружественных стран.
Фото, видео: www.globallookpress.com / I. Weber; 5-tv.ru
Россия ввела новые ответные меры на действия Запада. До конца года будут действовать увеличенные пошлины на импорт вина. Ставка повысится сразу на 7,5% — то есть до 20% за литр.
Постановление уже подписал премьер-министр. Власти уверяют, что россияне без вина не останутся. Спрос полностью могут компенсировать отечественные производители и импорт из дружественных стран.
Читайте также
+18° 752 мм рт. ст.
100%
100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?