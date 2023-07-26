Россия повысила пошлины на импортное вино

Россия ввела новые ответные меры на действия Запада. До конца года будут действовать увеличенные пошлины на импорт вина. Ставка повысится сразу на 7,5% — то есть до 20% за литр.

Постановление уже подписал премьер-министр. Власти уверяют, что россияне без вина не останутся. Спрос полностью могут компенсировать отечественные производители и импорт из дружественных стран.