В России запретят увольнять родителей-одиночек

Одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, запретят увольнять. Соответствующую инициативу уже одобрила специальная правительственная комиссия.

Как пишут «Известия», авторы законопроекта объяснили свое предложение тем, что дети обычно заканчивают школу именно к 16-ти годам. Одинокие матери и отцы и так зачастую сталкиваются с материальными трудностями при выполнении родительских обязанностей, поэтому надо дать их детям возможность завершить среднее образование.

Сейчас по Трудовому кодексу запрещено увольнять родителей-одиночек, если ребенку еще не исполнилось 14-ть лет.