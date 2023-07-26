Все сразу пройдет: раскрыта главная причина появления перхоти

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Трихолог Нагайцева: перхоть появляется из-за неверно подобранного шампуня

Все сразу пройдет: раскрыта главная причина появления перхоти

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Почти половина россиян страдает от этой проблемы.

Неверно подобранное гигиеническое средство приводит к появлению перхоти. Об этом заявила трихолог Юлия Нагайцева.

Она объяснила, что чаще всего это происходит при использовании бессульфатного шампуня вместо средства для жирных волос. Нагайцева подчеркнула, что консультация со специалистом должна повлиять на верный выбор шампуня, передает издание NEWS.ru.

«Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот — кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу», — говорит трихолог.

При таком сценарии следует выбрать правильное средство, добавила она. Тогда столь неприятная перхоть пройдет, подытожила Нагайцева.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 способа избавиться от выпадения волос.

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