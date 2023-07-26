Австралийская спортсменка О’Каллаган побила мировой рекорд 14-летней давности

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Австралийка О’Каллаган побила мировой рекорд на 200 метров вольным стилем

Австралийская спортсменка О’Каллаган побила мировой рекорд 14-летней давности

Фото: www.globallookpress.com / Simon HastegÃ

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Она проплыла дистанцию за одну минуту 52,85 секунды.

Спортсменка из Австралии Молли О’Каллаган побила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.

Данный чемпионат проходит сейчас в японской Фукуоке.

«Австралийка проплыла дистанцию за одну минуту 52,85 секунды», — говорится в сообщении.

Более того, она побила рекорд 14-летней давности, который совершила итальянка Федерика Пеллегрини. Она в 2009 году проплыла вольным стилем 200 метров за минуту 52,98 секунд.

До этого силач из Санкт-Петербурга голыми руками передвинул на десять метров 32-тонный самолет. Он потратил на это всего 42 секунды. И установил сразу два рекорда — российский и мировой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как петербуржец сдвинул руками 32-тонный самолет на 10 метров.

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