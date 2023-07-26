«Я имею право»: Боня ответила на критику о пропаганде запрещенных веществ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Виктория Боня назвала шумихой для самопиара организованную против нее проверку на предмет пропаганды запрещенных веществ

«Я имею право»: Боня ответила на критику о пропаганде запрещенных веществ

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Генпрокуратура РФ начала проверку на наличие состава преступления в действиях блогера.

Известный блогер Виктория Боня назвала проверку Генпрокуратуры РФ в отношении нее на предмет пропаганды наркотических веществ «шумихой для самопиара». Телеведущая в беседе с изданием Газета.ру подчеркнула, что употребляет аяуаски (отвар из галлюциногенных растений — Прим. ред.) не в России, а на территории других стран, соответственно законы РФ никак не нарушены.

Более того, звезда упомянула, что уже 12 лет живет в другом государстве, а там этот отвар легализован рядом законодательных актов. Знаменитость напомнила подписчикам, что негативно относится к любым наркотическим веществам, а вот аяуаски она таковым не считает. Кроме того, отрицательное отношение у Бони также и к курению, и к алкоголю.

Блогер давно предпочитает расслабляться по-другому — занимается активно спортом, духовными практиками и медитациями. Если вдруг правоохранительным органам потребуется какая-либо информация, телеведущая готова предоставить ее через своего адвоката.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Генпрокуратура РФ проверит Викторию Боню на пропаганду запрещенных веществ.

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