Генпрокуратура проверит Боню после шаманских обрядов с запрещенными веществами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Телеведущая давно увлекается нетрадиционными методами оздоровления и омоложения, при этом она активно пытается продать их и другим.

Генпрокуратура проверит Боню после шаманских обрядов с запрещенными веществами

Фото: www.globallookpress.com / Simone Comi

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Генеральная прокуратура РФ проверит телеведущую Викторию Боню на предмет пропаганды запрещенных веществ. С заявлением обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

Интерес Крайт привлекли социальные сети знаменитости, а именно то, что она там транслирует помимо своей роскошной жизни. Боня уже давно рекламирует так называемый ретрит. По словам телеведущей, шаманские обряды с употреблением аяуаски — галлюциногенный напиток, который запрещен в России, якобы избавит человека от любых заболеваний, а также поспособствует познанию невиданной силы. Всем этим Боня предлагает воспользоваться за достаточно приличные деньги. Цена ретрита варьируется от полумиллиона до миллиона рублей.

Крайт уверена — все, чем занимается Боня, опасно для жизни и незаконно. Она выразила надежду, что деятельность телеведущей проверят, а после накажут. Кроме того, общественница требует убрать рекламу отвара и всяческое упоминание о нем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствовала певица Сати Казанова после шаманских обрядов, разрекламированных Викторией Боней.

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