У берегов Нидерландов загорелось судно с машинами на борту

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Грузовое судно, перевозившее почти три тысячи автомобилей, загорелось у берегов Нидерландов

У берегов Нидерландов загорелось судно с машинами на борту

Фото: Reuters / COASTGUARD NETHERLANDS

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Корабль направлялся из Германии в Египет.

У берегов Нидерландов загорелось грузовое судно с несколькими тысячами автомобилей на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану.

Сообщения о пожаре на судне под названием Fremantle Highway поступили еще ночью, но тогда экипаж пытался потушить его самостоятельно.

«В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок», — говорится в сообщении.

Несмотря на спасательную операцию, один член экипажа погиб, несколько человек пострадали.

Известно, что на судне находилось около трех тысяч машин и все они направлялись из Германии в Египет. По предварительным данным, пожар возник из-за одного электроавтомобиля на борту.

К слову, пожар все еще не потушен, пока спасатели пытаются предотвратить затопление и ликвидировать очаг возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как иностранный сухогруз горел у берегов Приморья.

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