«Знает подход к женщинам»: у Батрутдинова завязались отношения прямо на ТВ-шоу

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Полина Долгова
Полина Долгова 66 0

Участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова призналась во флирте с Батрутдиновым

«Знает подход к женщинам»: у Батрутдинова завязались отношения прямо на ТВ-шоу

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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По словам девушки, шоумен видит в ней мать будущих детей.

Участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова призналась в беседе с KP.RU в том, что уверена, что шоумен и юморист Тимур Батрутдинов испытывает к ней не только дружеские чувства, но и романтические.

По ее словам, телеведущей искренне признавался, что воспринимает ее как «мать своих детей».

«Тимур говорил искренне, он был галантен, внимателен и заботлив. Он знает подход к женщинам, видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе. А то, что ждет нас вне проекта — это уже совсем другая история», — заявила Татарченкова.

Также девушка рассказала, что обиделась на Батрудинова во время шоу, когда тот не стал помогать ее команде по просьбе девушки в ущерб победы своего коллектива.

Но таким поведением, шоумен не подвел ее, а просто достойно держался в игре. По словам брюнетки, она приехала на программу не за какими-то интрижками, а за победой.

25-летняя Ангелина Татарченкова — музыкальная руководительница в детском саду из села Никольское в Свердловской области. Участники шоу «Выжить в Дубае» — это не только звезды российского шоу-бизнеса, но и представители разных специальностей по всей России.

Именитых и нет личностей делят на две команды, чтобы они проходили азартные испытания на прочность и выносливость. Игроки сражаются за приз в десять миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канделаки раскрыла, почему 45-летний Батрутдинов до сих пор одинок.

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