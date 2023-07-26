Путин в ходе встречи с премьером Эфиопии заявил, что Россия ценит эти отношения

Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения с Эфиопией, основанные на уважении и учете интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром этой страны Абийем Ахмедом.

Ожидается, что политики обсудят на встрече актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

«Россия и Эфиопия выступают с единых позиций в решении многих актуальных вопросов глобальной повестки дня», — подчеркнул Путин, выразив надежду на то, что сегодняшняя встреча будет плодотворной и послужит развитию отношений двух стран.

Между тем Путин поблагодарил премьера Эфиопии за то, что тот примет участие в саммите «Россия — Африка».

Саммит «Россия — Африка» стартует на берегах Невы 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начнутся уже 26 июля. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему почему саммит «Россия — Африка» посетят не все лидеры.