«Кто-то об этом еще не знает»: Анна Асти объяснила, какой должна быть царица

Не всем девушкам удается раскрыть свои сильные стороны.

Анна Асти убеждена, что каждая девушка является царицей. Какими качествами должна обладать настоящая царица, певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Мне кажется, это не просто про то, что ты ставишь себя над другими людьми выше. Царица — это женщина, которая знает, чего стоят ее силы, чего стоит ее гордость, она знает, что ее доброта выше злости, выше ненависти. Она знает, что такое верность, она знает, что такое предательство, но при этом остается хорошим человеком. Это про силу женщины, потому что женщина и есть от природы своей невероятное существо», — убеждена Асти.

Певица уверена, что в любой девушке таятся эти качества, однако не всем удается их раскрыть. По мнению артистки, это может быть связано с комплексами, навязанными им в детстве или в юношестве. Своим творчеством Анне Асти хочется лишний раз напомнить представительницам прекрасного пола, какая могучая сила в них заключена.

«Каждая девушка в нашей жизни — царица, просто, возможно, кто-то об этом еще не знает», — считает артистка.

Анна Асти приняла участие в VK Fest 2023, мероприятие состоялось в московском парке Горького. Фестиваль посетили практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, почивающие сегодня на лаврах популярности. Не все из них, к слову, так праведно служат музыке, как героиня этого интервью, порой позволяя себе (или просто допускают) дерзкие выходки и даже крупные скандалы. Помимо творчества знаменитости публично обсуждают свою и чужую личную жизнь, делятся проблемами и даже признаются в серьезных грехах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Асти оправдалась за свой райдер.