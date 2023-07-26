«Знакомил с азами личной гигиены»: Фадеев вспомнил, как сотрудничал с артистами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 516 0

Фадеев приучал некоторых артистов к личной гигиене

«Знакомил с азами личной гигиены»: Фадеев вспомнил, как сотрудничал с артистами

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Известный продюсер признался, что долгие годы выстраивал взаимоотношения со знаменитостями как с друзьями и родными. Но понял — такая политика была неверной.

Продюсер Максим Фадеев вспомнил, как сотрудничал с некоторыми артистами. Оказалось, что знаменитостей он не только погружал в мир музыки, но и приучал к личной гигиене. Об этом он рассказал в интервью изданию «Российская газета».

«Я погружал своих артисток не только в мир музыки, искусства, профессии, но многих из них даже знакомил с азами личной гигиены. А про сложные ситуации», — признался Фадеев.

Кого именно имел ввиду продюсер, он не рассказал. Но вместе с тем добавил, что чаще он сотрудничал с женщинами и всегда находил с ними общий язык. Хоть и признался, что старается меньше находиться в компании представительниц прекрасного пола.

«Мне кажется, что нет ничего проще предугадывания поступков женщин. Если женщина поступает как-то иначе, за рамками моего опыта, то считаю это настоящим чудом. Но я пытаюсь поменьше находиться в их компании», — отметил он.

К слову, первой звездой, которую «вырастил» Максим Фадеев, была певица Линда. Также благодаря ему на большую сцену пробились Глюкоза, участники «Фабрики звезд» и других музыкальных проектов.

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