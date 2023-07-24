Митя Фомин рассказал, куда пропала группа Hi-Fi

|
Полина Долгова
Полина Долгова 219 0

Фомин: Группа Hi-Fi продолжает гастролировать по городам России с золотыми хитами

Митя Фомин рассказал, куда пропала группа Hi-Fi

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Свою деятельность музыкальный коллектив продолжает. Но как?

Группа Hi-Fi образовалась на эстраде в 1998 году. Стать частью коллектива Мите Фомину предложили продюсер Эрик Чантурия и композитор Павел Есенин. В это время солист учился во ВГИКе на курсе Иосифа Райхельгауза.

При этом, в ВУЗ артист поступил после окончания института на малой родине — в Новосибирске. У музыканта есть диплом врача-педиатра.

Молодой коллектив ждал успех, который принесла композиция «Не дано» и одноименный клип на нее. Митя был фронтменом, второй неизменной участник — «качок» Тимофей Пронькин. А вот солистки менялись: сначала это была Оксана Олешко, затем Таня Терешина, потом Екатерина Ли.

Проект Фомин покинул в 2008 году. За время его работы были созданы такие хиты, как «А мы любили», «Глупые люди», «Седьмой лепесток» и другие. Коллектив выпустил три альбома и 12 клипов.

Что происходит с составом сейчас, Митя рассказал Павлу Воле во время шоу на федеральном канале.

«В августе группе исполняется 25 лет, как и моей творческой деятельности», — ответил он.

По словам артиста, некогда трио уже выступает в качестве дуэта, и одним из участников по-прежнему является Пронькин. Певец назвал его «долгожителем», так как он в составе группы с самого начала и до конца. На данный момент мужчина колесит с солисткой Мариной по городам России, где они исполняют золотые хиты.

У самого Фомина три студийных альбома и более 40 синглов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео