Какая принцесса лучше? Брухунова скопировала образ Миддлтон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 116 0

Брухунова надела такое же платье в горох, что и Миддлтон

Какая принцесса лучше? Брухунова скопировала образ Миддлтон

Фото: Instagram* / bruhunova

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Жену юмориста Евгения Петросяна часто критикуют за несовременный гардероб. Неужели она послушала мнение со стороны и решила изменить свой образ?

Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь заставила интернет-пользователей говорить о себе, когда повторила элегантный образ принцессы Уэльской. Открещиваться от того, что она скопировала его с Кейт Миддлтон, не стала. А наоборот открыто призналась — именно королевская особа и заставила ее приобрести платье в горошек.

«Девушки, милые, ну только ленивый за минувшие два часа не прислал мне фотографию герцогини Кембриджской в платье в горошек. Спасибо, конечно. Я знаю об этом платье. Именно на ней я увидела его впервые и загорелась покупкой», — ответила Брухунова в социальной сети.

Кейт МиддлтонПлатье в горошек Кейт Миддлтон стоит больше ста тысяч рублей. Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Брухунова заприметила платье на Миддлтон, когда та приехала в благотворительный центр. Королевской особе наряд обошелся более чем в сто тысяч рублей. Отступать от принцессы Уэльской не стала и приобрела платье от того же модного дома. Однако если публика не считает, что Миддлтон транжира, ведь может выйти в наряде и из масс-маркета, то Брухунову то и дело обвиняют в том, что покупает слишком дорогую одежду. Супруга Петросяна старается не обращать внимания на критику.

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