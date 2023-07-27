На свалку истории — кто ответит? Зачем в Киеве терзают «Родину-мать»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

Киевские власти остановили демонтаж «Родины-матери» из-за проблем с деталями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volker Preusser, via www.imago-i; 5-tv.ru

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Неонацисты продолжают глумиться над памятниками.

Украина еще раз доказала, что готова забыть о своей истории ради одобрения Запада. Накануне в Киеве с монумента «Родина-мать» начали снимать советский герб. Вместо серпа и молота на щит поместят украинский трезубец. Но пока рабочим пришлось взять паузу.

Все дело в том, что Минкульт страны забраковал украинскую сталь. Теперь недостающую деталь изготовят из европейских материалов. Цена такого обновления — сотни тысяч долларов.

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