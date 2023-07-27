Неонацисты продолжают глумиться над памятниками.

Украина еще раз доказала, что готова забыть о своей истории ради одобрения Запада. Накануне в Киеве с монумента «Родина-мать» начали снимать советский герб. Вместо серпа и молота на щит поместят украинский трезубец. Но пока рабочим пришлось взять паузу.

Все дело в том, что Минкульт страны забраковал украинскую сталь. Теперь недостающую деталь изготовят из европейских материалов. Цена такого обновления — сотни тысяч долларов.