На свалку истории — кто ответит? Зачем в Киеве терзают «Родину-мать»
Киевские власти остановили демонтаж «Родины-матери» из-за проблем с деталями
Фото, видео: www.globallookpress.com / Volker Preusser, via www.imago-i; 5-tv.ru
Неонацисты продолжают глумиться над памятниками.
Украина еще раз доказала, что готова забыть о своей истории ради одобрения Запада. Накануне в Киеве с монумента «Родина-мать» начали снимать советский герб. Вместо серпа и молота на щит поместят украинский трезубец. Но пока рабочим пришлось взять паузу.
Все дело в том, что Минкульт страны забраковал украинскую сталь. Теперь недостающую деталь изготовят из европейских материалов. Цена такого обновления — сотни тысяч долларов.
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