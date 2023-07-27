Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году

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ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие позиции будут в приоритете и когда закупаться родителям?

В России появится ГОСТ на школьную форму. Разработкой занимаются эксперты Роскачества под контролем Минпромторга, пишут «Известия».

Стандарт будет определять и ассортимент, и требования к материалам. Предусмотрят комплекты и для торжественных случаев, и на каждый день. В длинном перечне — блузка, жилет, пиджак, рубашка, платье, брюки и шорты. Ткани должны быть нетоксичные, дышащие и прочные.

Как раз последние два пункта вызывают вопросы у производителей — чтобы детская одежда служила дольше и защищала от влаги — обычно добавляют синтетические волокна или используют пропитки. И тогда выполнить требования по высокой воздухопроницаемости никак не получится. Так или иначе, готовый документ должны представить через год.

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