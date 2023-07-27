Кисточку ничто не заменит: как в России восстанавливают культурные ценности
Новую технологию очистки культурных ценностей начали применять в России
Фото, видео: 5-tv.ru
Сейчас в области реставрации памятников происходит настоящая революция.
Вовремя проведенный ремонт или даже реставрация могут не только предотвратить аварии на объектах инфраструктуры, но и сохранить куда более хрупкие вещи — например, предметы искусства. Сейчас в области реставрации памятников происходит настоящая революция.
Но сами специалисты признаются: лазер — это, конечно, хорошо, но старую-добрую кисточку ничто не заменит. Корреспондент «Известий» Василий Михеев убедился в этом.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге начался ремонт на 300 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить, чтобы привести в порядок огромные Московские ворота высотой почти с пятиэтажку.
С них начали снимать крылатых гениев — медные скульптуры, каждая весит 200 килограммов и представляет собой большую историческую ценность.
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